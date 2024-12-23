سعر Liquidus (LIQ)
سعر Liquidus (LIQ) المباشر لليوم هو USD 0.11122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.15K. يتم تحديث سعر LIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquidus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86K
- تغيير سعر Liquidus خلال اليوم هو +3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.63M
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خلال اليوم، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.00365419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.0014240831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.0390611090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.02910873990957982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00365419
|+3.40%
|30 يوم
|$ +0.0014240831
|+1.28%
|60 يوم
|$ +0.0390611090
|+35.12%
|90 يوم
|$ +0.02910873990957982
|+35.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.77%
+3.40%
-8.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.
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|1 LIQ إلى GBP
￡0.0878638
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€0.105659
|1 LIQ إلى USD
$0.11122
|1 LIQ إلى MYR
RM0.4982656
|1 LIQ إلى TRY
₺3.9138318
|1 LIQ إلى JPY
¥17.4126032
|1 LIQ إلى RUB
₽11.4412014
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₹9.4548122
|1 LIQ إلى IDR
Rp1,793.8707166
|1 LIQ إلى PHP
₱6.5186042
|1 LIQ إلى EGP
￡E.5.6544248
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R$0.6751054
|1 LIQ إلى CAD
C$0.1590446
|1 LIQ إلى BDT
৳13.2340678
|1 LIQ إلى NGN
₦171.9005198
|1 LIQ إلى UAH
₴4.6445472
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Bs5.67222
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Rs30.8257352
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₸58.1691722
|1 LIQ إلى THB
฿3.8115094
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NT$3.6346696
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