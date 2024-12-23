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سعر Liquidus (LIQ) المباشر لليوم هو USD 0.11122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.15K . يتم تحديث سعر LIQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquidus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86K - تغيير سعر Liquidus خلال اليوم هو +3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.63M

أداء سعر Liquidus (LIQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.00365419 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.0014240831 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.0390611090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidus مقابل USD هو $ +0.02910873990957982 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00365419 +3.40% 30 يوم $ +0.0014240831 +1.28% 60 يوم $ +0.0390611090 +35.12% 90 يوم $ +0.02910873990957982 +35.45%

تحليل سعر Liquidus (LIQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.105541$ 0.105541 $ 0.105541 24 ساعة مرتفع $ 0.112724$ 0.112724 $ 0.112724 عالية طوال الوقت $ 0.684921$ 0.684921 $ 0.684921 تغير السعر (1 ساعة) +1.77% تغير السعر (1يوم) +3.40% تغير السعر (7 أيام) -8.02%

معلومات سوق Liquidus (LIQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: