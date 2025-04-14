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سعر Liquid RON (LRON) المباشر لليوم هو USD 0.52417 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.71M . يتم تحديث سعر LRON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid RON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Liquid RON خلال اليوم هو -7.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.18M

أداء سعر Liquid RON (LRON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid RON مقابل USD هو $ -0.0427567547414336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid RON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid RON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid RON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0427567547414336 -7.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquid RON (LRON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid RON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.515157$ 0.515157 $ 0.515157 24 ساعة مرتفع $ 0.566926$ 0.566926 $ 0.566926 عالية طوال الوقت $ 0.587706$ 0.587706 $ 0.587706 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -7.54% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Liquid RON (LRON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: