توكنوميكس Liquid RON (LRON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquid RON (LRON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquid RON (LRON) Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. الموقع الرسمي: https://www.liquidron.com/ اشتر LRON الآن!

توكنوميكس Liquid RON (LRON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquid RON (LRON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M إجمالي العرض: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M العرض المتداول: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 السعر الحالي: $ 0.543189 $ 0.543189 $ 0.543189 معرفة المزيد عن سعر Liquid RON (LRON)

توكنوميكس Liquid RON (LRON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquid RON (LRON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LRON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LRON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LRON، استكشف السعر المباشر لتوكن LRON!

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