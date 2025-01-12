احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MERC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MERC.

سعر Liquid Mercury (MERC) المباشر لليوم هو USD 0.00722879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.78M . يتم تحديث سعر MERC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Mercury الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.10 - تغيير سعر Liquid Mercury خلال اليوم هو -4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.05B

أداء سعر Liquid Mercury (MERC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ -0.000365890061143965 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ -0.0007779096 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ +0.0005703320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ +0.00052866066365062 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000365890061143965 -4.81% 30 يوم $ -0.0007779096 -10.76% 60 يوم $ +0.0005703320 +7.89% 90 يوم $ +0.00052866066365062 +7.89%

تحليل سعر Liquid Mercury (MERC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Mercury: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00711642$ 0.00711642 $ 0.00711642 24 ساعة مرتفع $ 0.00761082$ 0.00761082 $ 0.00761082 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -10.64%

معلومات سوق Liquid Mercury (MERC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: