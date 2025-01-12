سعر Liquid Mercury (MERC)
سعر Liquid Mercury (MERC) المباشر لليوم هو USD 0.00722879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.78M. يتم تحديث سعر MERC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Mercury الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.10
- تغيير سعر Liquid Mercury خلال اليوم هو -4.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.05B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MERC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MERC.
خلال اليوم، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ -0.000365890061143965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ -0.0007779096 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ +0.0005703320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Mercury مقابل USD هو $ +0.00052866066365062 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000365890061143965
|-4.81%
|30 يوم
|$ -0.0007779096
|-10.76%
|60 يوم
|$ +0.0005703320
|+7.89%
|90 يوم
|$ +0.00052866066365062
|+7.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Mercury: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.81%
-10.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MERC إلى AUD
A$0.0117106398
|1 MERC إلى GBP
￡0.0058553199
|1 MERC إلى EUR
€0.0070119263
|1 MERC إلى USD
$0.00722879
|1 MERC إلى MYR
RM0.0324572671
|1 MERC إلى TRY
₺0.255899166
|1 MERC إلى JPY
¥1.1397633193
|1 MERC إلى RUB
₽0.7346619277
|1 MERC إلى INR
₹0.6229048343
|1 MERC إلى IDR
Rp118.5047351376
|1 MERC إلى PHP
₱0.42649861
|1 MERC إلى EGP
￡E.0.365053895
|1 MERC إلى BRL
R$0.0442401948
|1 MERC إلى CAD
C$0.0104094576
|1 MERC إلى BDT
৳0.8857436387
|1 MERC إلى NGN
₦11.2597801677
|1 MERC إلى UAH
₴0.3070067113
|1 MERC إلى VES
Bs0.38312587
|1 MERC إلى PKR
Rs2.0220371388
|1 MERC إلى KZT
₸3.8328490338
|1 MERC إلى THB
฿0.2506944372
|1 MERC إلى TWD
NT$0.2393452369
|1 MERC إلى CHF
Fr0.0065781989
|1 MERC إلى HKD
HK$0.0562399862
|1 MERC إلى MAD
.د.م0.0729384911