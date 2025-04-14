سعر Liquid BGT (LBGT)
سعر Liquid BGT (LBGT) المباشر لليوم هو USD 7.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.86M. يتم تحديث سعر LBGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid BGT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Liquid BGT خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 911.71K
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خلال اليوم، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ -0.14281908264559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.14281908264559
|-1.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid BGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.86%
-8.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).
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