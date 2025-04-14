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سعر Liquid BGT (LBGT) المباشر لليوم هو USD 7.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.86M . يتم تحديث سعر LBGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid BGT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Liquid BGT خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 911.71K

أداء سعر Liquid BGT (LBGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ -0.14281908264559 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid BGT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.14281908264559 -1.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquid BGT (LBGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid BGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7.41$ 7.41 $ 7.41 24 ساعة مرتفع $ 8.07$ 8.07 $ 8.07 عالية طوال الوقت $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -8.00%

معلومات سوق Liquid BGT (LBGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: