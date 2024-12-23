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سعر Lion DAO (ROAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر ROAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lion DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.47 - تغيير سعر Lion DAO خلال اليوم هو -2.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 893.24B

أداء سعر Lion DAO (ROAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lion DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lion DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lion DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lion DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.84% 30 يوم $ 0 -25.84% 60 يوم $ 0 -28.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lion DAO (ROAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lion DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -2.84% تغير السعر (7 أيام) -28.51%

معلومات سوق Lion DAO (ROAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: