سعر Linda (LINDA)
سعر Linda (LINDA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 590.46K. يتم تحديث سعر LINDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.63
- تغيير سعر Linda خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.38B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LINDA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LINDA.
خلال اليوم، كان سعر Linda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.20%
|30 يوم
|$ 0
|-20.38%
|60 يوم
|$ 0
|-26.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-2.20%
-27.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Linda is a memecoin launched on the Linea Network with the purpose to help grow the community and promote the Linea Ecosystem by bring more users onto the network.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LINDA إلى AUD
A$--
|1 LINDA إلى GBP
￡--
|1 LINDA إلى EUR
€--
|1 LINDA إلى USD
$--
|1 LINDA إلى MYR
RM--
|1 LINDA إلى TRY
₺--
|1 LINDA إلى JPY
¥--
|1 LINDA إلى RUB
₽--
|1 LINDA إلى INR
₹--
|1 LINDA إلى IDR
Rp--
|1 LINDA إلى PHP
₱--
|1 LINDA إلى EGP
￡E.--
|1 LINDA إلى BRL
R$--
|1 LINDA إلى CAD
C$--
|1 LINDA إلى BDT
৳--
|1 LINDA إلى NGN
₦--
|1 LINDA إلى UAH
₴--
|1 LINDA إلى VES
Bs--
|1 LINDA إلى PKR
Rs--
|1 LINDA إلى KZT
₸--
|1 LINDA إلى THB
฿--
|1 LINDA إلى TWD
NT$--
|1 LINDA إلى CHF
Fr--
|1 LINDA إلى HKD
HK$--
|1 LINDA إلى MAD
.د.م--