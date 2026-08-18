سعر Limocoin Swap اليوم

السعر المباشر لمشروع Limocoin Swap (LMCSWAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LMCSWAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LMCSWAP.

يحتل Limocoin Swap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 430,488، مع عرض متداول قدره 1.18B LMCSWAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LMCSWAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LMCSWAP بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-7.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 184.13.

معلومات سوق Limocoin Swap (LMCSWAP)

القيمة السوقية $ 430.49K$ 430.49K $ 430.49K الحجم (24 ساعة) $ 184.13$ 184.13 $ 184.13 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 604.44K$ 604.44K $ 604.44K إمداد دورة التداول 1.18B 1.18B 1.18B إجمالي العرض 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623

القيمة السوقية الحالية لـ Limocoin Swap هي $ 430.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 184.13. العرض المتداول لـ LMCSWAP يبلغ 1.18B، مع إجمالي عرض 1642506984.2623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 604.44K.