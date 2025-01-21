سعر Ligma Node (LIGMA)
سعر Ligma Node (LIGMA) المباشر لليوم هو USD 0.00113498. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIGMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ligma Node الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.28K
- تغيير سعر Ligma Node خلال اليوم هو +2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ +0.0000784243 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ -0.0004853470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ -0.0018077690014749974 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.08%
|30 يوم
|$ +0.0000784243
|+6.91%
|60 يوم
|$ -0.0004853470
|-42.76%
|90 يوم
|$ -0.0018077690014749974
|-61.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ligma Node: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+2.08%
-17.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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