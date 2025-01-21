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سعر Ligma Node (LIGMA) المباشر لليوم هو USD 0.00113498 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIGMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ligma Node الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.28K - تغيير سعر Ligma Node خلال اليوم هو +2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ligma Node (LIGMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ +0.0000784243 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ -0.0004853470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ligma Node مقابل USD هو $ -0.0018077690014749974 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.08% 30 يوم $ +0.0000784243 +6.91% 60 يوم $ -0.0004853470 -42.76% 90 يوم $ -0.0018077690014749974 -61.43%

تحليل سعر Ligma Node (LIGMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ligma Node: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100322$ 0.00100322 $ 0.00100322 24 ساعة مرتفع $ 0.00114621$ 0.00114621 $ 0.00114621 عالية طوال الوقت $ 0.02496926$ 0.02496926 $ 0.02496926 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) -17.02%

معلومات سوق Ligma Node (LIGMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: