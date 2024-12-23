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سعر Lendle (LEND) المباشر لليوم هو USD 0.054778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M . يتم تحديث سعر LEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lendle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.99K - تغيير سعر Lendle خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.26M

أداء سعر Lendle (LEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.0132910490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.0262146035 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.013025379055844846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ +0.0132910490 +24.26% 60 يوم $ +0.0262146035 +47.86% 90 يوم $ +0.013025379055844846 +31.20%

تحليل سعر Lendle (LEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lendle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053264$ 0.053264 $ 0.053264 24 ساعة مرتفع $ 0.056395$ 0.056395 $ 0.056395 عالية طوال الوقت $ 0.207173$ 0.207173 $ 0.207173 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -4.98%

معلومات سوق Lendle (LEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: