سعر Lendle (LEND)
سعر Lendle (LEND) المباشر لليوم هو USD 0.054778. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M. يتم تحديث سعر LEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lendle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.99K
- تغيير سعر Lendle خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.26M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEND.
خلال اليوم، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.0132910490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.0262146035 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lendle مقابل USD هو $ +0.013025379055844846 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0132910490
|+24.26%
|60 يوم
|$ +0.0262146035
|+47.86%
|90 يوم
|$ +0.013025379055844846
|+31.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lendle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
-0.04%
-4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LEND إلى AUD
A$0.08709702
|1 LEND إلى GBP
￡0.04327462
|1 LEND إلى EUR
€0.0520391
|1 LEND إلى USD
$0.054778
|1 LEND إلى MYR
RM0.246501
|1 LEND إلى TRY
₺1.92763782
|1 LEND إلى JPY
¥8.57494812
|1 LEND إلى RUB
₽5.63063062
|1 LEND إلى INR
₹4.65284332
|1 LEND إلى IDR
Rp883.51600534
|1 LEND إلى PHP
₱3.22313752
|1 LEND إلى EGP
￡E.2.78710464
|1 LEND إلى BRL
R$0.33305024
|1 LEND إلى CAD
C$0.07833254
|1 LEND إلى BDT
৳6.51912978
|1 LEND إلى NGN
₦84.79524844
|1 LEND إلى UAH
₴2.28807706
|1 LEND إلى VES
Bs2.793678
|1 LEND إلى PKR
Rs15.18610494
|1 LEND إلى KZT
₸28.64944178
|1 LEND إلى THB
฿1.8734076
|1 LEND إلى TWD
NT$1.78740614
|1 LEND إلى CHF
Fr0.04875242
|1 LEND إلى HKD
HK$0.42562506
|1 LEND إلى MAD
.د.م0.54887556