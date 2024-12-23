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سعر Lattice (LTX) المباشر لليوم هو USD 0.145217 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M . يتم تحديث سعر LTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lattice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.08K - تغيير سعر Lattice خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.09M

أداء سعر Lattice (LTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ -0.0040984443773167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1787010342 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1388011967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0040984443773167 -2.74% 30 يوم $ +0.1787010342 +123.06% 60 يوم $ +0.1388011967 +95.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lattice (LTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lattice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.141662$ 0.141662 $ 0.141662 24 ساعة مرتفع $ 0.150404$ 0.150404 $ 0.150404 عالية طوال الوقت $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -14.65%

معلومات سوق Lattice (LTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: