سعر Lattice (LTX)
سعر Lattice (LTX) المباشر لليوم هو USD 0.145217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M. يتم تحديث سعر LTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lattice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.08K
- تغيير سعر Lattice خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.09M
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خلال اليوم، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ -0.0040984443773167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1787010342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1388011967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0040984443773167
|-2.74%
|30 يوم
|$ +0.1787010342
|+123.06%
|60 يوم
|$ +0.1388011967
|+95.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lattice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-2.74%
-14.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LTX powers the cross-chain liquid Lattice exchange platform
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