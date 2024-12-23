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سعر Lattice (LTX)

USD

مخطط سعر Lattice (LTX) المباشر

$0.145217
$0.145217$0.145217
-2.70%(1D)

سعر Lattice (LTX) لليوم

سعر Lattice (LTX) المباشر لليوم هو USD 0.145217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M. يتم تحديث سعر LTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lattice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.08K
- تغيير سعر Lattice خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.09M

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أداء سعر Lattice (LTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ -0.0040984443773167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1787010342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ +0.1388011967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lattice مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0040984443773167-2.74%
30 يوم$ +0.1787010342+123.06%
60 يوم$ +0.1388011967+95.58%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Lattice (LTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lattice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.141662
$ 0.141662$ 0.141662

$ 0.150404
$ 0.150404$ 0.150404

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

+0.04%

-2.74%

-14.65%

معلومات سوق Lattice (LTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

$ 368.08K
$ 368.08K$ 368.08K

32.09M
32.09M 32.09M

ما هو Lattice ( LTX )

LTX powers the cross-chain liquid Lattice exchange platform

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المصدر Lattice (LTX)

الموقع الرسمي

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عملة LTX إلى العملات المحلية

1 LTX إلى AUD
A$0.23089503
1 LTX إلى GBP
0.11472143
1 LTX إلى EUR
0.13795615
1 LTX إلى USD
$0.145217
1 LTX إلى MYR
RM0.6534765
1 LTX إلى TRY
5.11018623
1 LTX إلى JPY
¥22.73226918
1 LTX إلى RUB
14.92685543
1 LTX إلى INR
12.33473198
1 LTX إلى IDR
Rp2,342.20934951
1 LTX إلى PHP
8.54456828
1 LTX إلى EGP
￡E.7.38864096
1 LTX إلى BRL
R$0.88291936
1 LTX إلى CAD
C$0.20766031
1 LTX إلى BDT
17.28227517
1 LTX إلى NGN
224.79301166
1 LTX إلى UAH
6.06571409
1 LTX إلى VES
Bs7.406067
1 LTX إلى PKR
Rs40.25850891
1 LTX إلى KZT
75.94994317
1 LTX إلى THB
฿4.9664214
1 LTX إلى TWD
NT$4.73843071
1 LTX إلى CHF
Fr0.12924313
1 LTX إلى HKD
HK$1.12833609
1 LTX إلى MAD
.د.م1.45507434