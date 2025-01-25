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سعر Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) المباشر لليوم هو USD 277.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LANTERNSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lantern Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.19 - تغيير سعر Lantern Staked SOL خلال اليوم هو -5.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ -16.4433139396578 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ +92.6199766800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ +32.8879227600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.4433139396578 -5.59% 30 يوم $ +92.6199766800 +33.41% 60 يوم $ +32.8879227600 +11.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lantern Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 272.99$ 272.99 $ 272.99 24 ساعة مرتفع $ 294.2$ 294.2 $ 294.2 عالية طوال الوقت $ 294.2$ 294.2 $ 294.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -5.59% تغير السعر (7 أيام) +8.67%

معلومات سوق Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: