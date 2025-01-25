سعر Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)
سعر Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) المباشر لليوم هو USD 277.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LANTERNSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lantern Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.19
- تغيير سعر Lantern Staked SOL خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ -16.4433139396578 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ +92.6199766800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ +32.8879227600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lantern Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.4433139396578
|-5.59%
|30 يوم
|$ +92.6199766800
|+33.41%
|60 يوم
|$ +32.8879227600
|+11.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lantern Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-5.59%
+8.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
lanternSOL is the liquid staking token (LST) for the Solana validator "Lantern"
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|1 LANTERNSOL إلى AUD
A$437.976
|1 LANTERNSOL إلى GBP
￡221.76
|1 LANTERNSOL إلى EUR
€263.34
|1 LANTERNSOL إلى USD
$277.2
|1 LANTERNSOL إلى MYR
RM1,211.364
|1 LANTERNSOL إلى TRY
₺9,879.408
|1 LANTERNSOL إلى JPY
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|1 LANTERNSOL إلى RUB
₽27,085.212
|1 LANTERNSOL إلى INR
₹23,889.096
|1 LANTERNSOL إلى IDR
Rp4,470,967.116
|1 LANTERNSOL إلى PHP
₱16,146.9
|1 LANTERNSOL إلى EGP
￡E.13,937.616
|1 LANTERNSOL إلى BRL
R$1,638.252
|1 LANTERNSOL إلى CAD
C$396.396
|1 LANTERNSOL إلى BDT
৳33,740.784
|1 LANTERNSOL إلى NGN
₦431,775.036
|1 LANTERNSOL إلى UAH
₴11,620.224
|1 LANTERNSOL إلى VES
Bs15,523.2
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Rs77,105.952
|1 LANTERNSOL إلى KZT
₸143,329.032
|1 LANTERNSOL إلى THB
฿9,300.06
|1 LANTERNSOL إلى TWD
NT$9,075.528
|1 LANTERNSOL إلى CHF
Fr249.48
|1 LANTERNSOL إلى HKD
HK$2,156.616
|1 LANTERNSOL إلى MAD
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