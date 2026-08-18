ما هي كورومي؟

كو-تشان | كورومي هي رمز مميز يقوده المجتمع، مستوحى من القصة الحقيقية لكلب شيبا أبيض نشيط تم إنقاذه من ملجأ تشيبا وان للكلاب في اليابان — وهو الملجأ نفسه الذي وجد فيه كوكورو ونيرو الأمل ذات يوم. تحت الرعاية اللطيفة لـ riko.wako.mama، تواصل رحلة كو-تشان سلسلة من التعاطف والإنقاذ التي بدأت مع كابوسوماما وكلب دوج الأصلي. يحتفي المشروع بالقصص الحقيقية للفرص الثانية والروابط بين الحيوانات المنقذة والأشخاص الذين يعتنون بها، ويُعدّ تكريمًا للمجتمع واللطف والتواصل ضمن النظام البيئي الأوسع المستوحى من كلاب الشيبا.

ما الذي يجعل كورومي فريدة من نوعها؟

كو-تشان | كورومي جزء من سلالة إنقاذ نادرة تربط عدة كلاب ملجأ مشهورة — دوج وكوكورو ونيرو — جميعهم منتشرون من تشيبا وان. وباعتبارها الكلب الشيبا الأبيض الوحيد المشارك في دائرة الإنقاذ هذه، فإن قصة كورومي تبرز الفرادة والاستمرارية في السرد الجماعي للإنقاذ. يركّز المشروع على سرد قصص حقيقية والحفاظ على تاريخ الإنقاذ الحقيقي، مما يميّزه عن الرموز الميمية التقليدية بتأصيل هويته في الحقيقة والتعاطف والإرث.

تاريخ كورومي تم إطلاق كورومي في 14 أكتوبر 2025. وتولّى المجتمع مسؤوليتها في 20 أكتوبر.

ما هو القادم لكورومي؟

التسويق الإعلامي والإعلانات الشخصيات المؤثرة والشراكات الترويج والتصدر في منصات وتبادلات العملات المشفرة

ما الذي يمكن استخدام كيو-تشان من أجله؟

يعمل رمز كيو-تشان | كورومي كرمز مجتمعي يستخدم لدعم المشاركة وسرد القصص وتطوير المشروع داخل نظام كيو-تشان البيئي. وهو يمثل المشاركة في المبادرات التي يقودها المجتمع مثل الفنون والإعلام والتوعية الخيرية حول إنقاذ الحيوانات. كما يمكن استخدام الرمز في الحملات الاجتماعية والمكافآت القابلة للجمع والتعاونات الرقمية أو الواقعية المحدودة التي تحتفي بسلسلة الإنقاذ المرتبطة بكلاب تشيبا وان.

ما هو السعر المباشر لـ Kurumi؟

يتم تداول Kurumi بسعر $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة -1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.

ما مدى تقلب KURUMI اليوم؟

يبلغ معدل تقلب سعر KURUMI خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Kurumi؟

تذبذب سعر الرمز بين $ (الحد الأدنى) و$ (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.

كم بلغ حجم التداول الذي حققه KURUMI؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع KURUMI حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.

كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00587633، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.

ما مدى قوة السيولة في سوق Kurumi؟

تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.

كيف يقارن KURUMI بالرموز الأخرى من فئة BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)؟

ضمن فئة BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)، يُظهر KURUMI أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.