سعر KUB Coin (KUB)
سعر KUB Coin (KUB) المباشر لليوم هو USD 1.33. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.43M. يتم تحديث سعر KUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KUB Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KUB Coin خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.85M
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خلال اليوم، كان سعر KUB Coin مقابل USD هو $ -0.066323864368435 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KUB Coin مقابل USD هو $ -0.2861976460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KUB Coin مقابل USD هو $ -0.4305978740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KUB Coin مقابل USD هو $ -0.5318802610107013 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.066323864368435
|-4.74%
|30 يوم
|$ -0.2861976460
|-21.51%
|60 يوم
|$ -0.4305978740
|-32.37%
|90 يوم
|$ -0.5318802610107013
|-28.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KUB Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-4.74%
+5.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.
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