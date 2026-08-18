سعر Kromatika اليوم

السعر المباشر لمشروع Kromatika (KROM) اليوم هو $ 0.00324545، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KROM الحالي إلى USD هو $ 0.00324545 لكل KROM.

يحتل Kromatika حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 321,259، مع عرض متداول قدره 82.30M KROM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KROM بين $ 0.00322666 (أدنى) و$ 0.00380113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.265959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KROM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+4.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.34.

معلومات سوق Kromatika (KROM)

القيمة السوقية $ 321.26K$ 321.26K $ 321.26K الحجم (24 ساعة) $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 324.53K$ 324.53K $ 324.53K إمداد دورة التداول 82.30M 82.30M 82.30M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kromatika هي $ 321.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.34. العرض المتداول لـ KROM يبلغ 82.30M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 324.53K.