سعر Konnect (KCT)
سعر Konnect (KCT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Konnect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.43K
- تغيير سعر Konnect خلال اليوم هو +49.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Konnect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Konnect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Konnect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Konnect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+49.63%
|30 يوم
|$ 0
|+270.22%
|60 يوم
|$ 0
|-86.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Konnect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.58%
+49.63%
+87.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
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