توكنوميكس Konnect (KCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Konnect (KCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Konnect (KCT) Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.

Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance. الموقع الرسمي: https://konnect.finance/ الوثيقة البيضاء: https://www.konnect.finance/wp/en/Konnect_White_Paper_v1.02.pdf اشتر KCT الآن!

توكنوميكس Konnect (KCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Konnect (KCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.156065 $ 0.156065 $ 0.156065 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001455 $ 0.00001455 $ 0.00001455 السعر الحالي: $ 0.00035615 $ 0.00035615 $ 0.00035615 معرفة المزيد عن سعر Konnect (KCT)

توكنوميكس Konnect (KCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Konnect (KCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KCT، استكشف السعر المباشر لتوكن KCT!

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