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سعر KONDUX (KNDX) المباشر لليوم هو USD 0.057868 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.55M . يتم تحديث سعر KNDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KONDUX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.20K - تغيير سعر KONDUX خلال اليوم هو -7.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 547.92M

أداء سعر KONDUX (KNDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ -0.00463747424003666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ +0.0466784583 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ +0.0714439138 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00463747424003666 -7.41% 30 يوم $ +0.0466784583 +80.66% 60 يوم $ +0.0714439138 +123.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KONDUX (KNDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KONDUX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056488$ 0.056488 $ 0.056488 24 ساعة مرتفع $ 0.063456$ 0.063456 $ 0.063456 عالية طوال الوقت $ 0.187098$ 0.187098 $ 0.187098 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -7.41% تغير السعر (7 أيام) -32.79%

معلومات سوق KONDUX (KNDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: