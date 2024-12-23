سعر KONDUX (KNDX)
سعر KONDUX (KNDX) المباشر لليوم هو USD 0.057868. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.55M. يتم تحديث سعر KNDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KONDUX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.20K
- تغيير سعر KONDUX خلال اليوم هو -7.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 547.92M
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خلال اليوم، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ -0.00463747424003666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ +0.0466784583 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ +0.0714439138 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KONDUX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00463747424003666
|-7.41%
|30 يوم
|$ +0.0466784583
|+80.66%
|60 يوم
|$ +0.0714439138
|+123.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KONDUX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-7.41%
-32.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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