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سعر Kolin (KOLIN) المباشر لليوم هو USD 0.00354294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M . يتم تحديث سعر KOLIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kolin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.13K - تغيير سعر Kolin خلال اليوم هو -13.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Kolin (KOLIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ -0.000565957023774018 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ +0.0195121461 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000565957023774018 -13.77% 30 يوم $ +0.0195121461 +550.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kolin (KOLIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349236$ 0.00349236 $ 0.00349236 24 ساعة مرتفع $ 0.00437898$ 0.00437898 $ 0.00437898 عالية طوال الوقت $ 0.02256417$ 0.02256417 $ 0.02256417 تغير السعر (1 ساعة) -3.44% تغير السعر (1يوم) -13.77% تغير السعر (7 أيام) -59.07%

معلومات سوق Kolin (KOLIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: