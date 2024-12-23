سعر Kolin (KOLIN)
سعر Kolin (KOLIN) المباشر لليوم هو USD 0.00354294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M. يتم تحديث سعر KOLIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kolin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.13K
- تغيير سعر Kolin خلال اليوم هو -13.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ -0.000565957023774018 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ +0.0195121461 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000565957023774018
|-13.77%
|30 يوم
|$ +0.0195121461
|+550.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.44%
-13.77%
-59.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.
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