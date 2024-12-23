سعر KOGE (KOGE)
سعر KOGE (KOGE) المباشر لليوم هو USD 26.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.01M. يتم تحديث سعر KOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.46K
- تغيير سعر KOGE خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.39M
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خلال اليوم، كان سعر KOGE مقابل USD هو $ -0.39472684169063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOGE مقابل USD هو $ +5.7796395540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOGE مقابل USD هو $ +2.6994833580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.39472684169063
|-1.48%
|30 يوم
|$ +5.7796395540
|+22.01%
|60 يوم
|$ +2.6994833580
|+10.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-1.48%
+3.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 KOGE إلى AUD
A$41.7534
|1 KOGE إلى GBP
￡20.7454
|1 KOGE إلى EUR
€24.947
|1 KOGE إلى USD
$26.26
|1 KOGE إلى MYR
RM118.17
|1 KOGE إلى TRY
₺924.0894
|1 KOGE إلى JPY
¥4,110.7404
|1 KOGE إلى RUB
₽2,699.2654
|1 KOGE إلى INR
₹2,230.5244
|1 KOGE إلى IDR
Rp423,548.3278
|1 KOGE إلى PHP
₱1,545.1384
|1 KOGE إلى EGP
￡E.1,336.1088
|1 KOGE إلى BRL
R$159.6608
|1 KOGE إلى CAD
C$37.5518
|1 KOGE إلى BDT
৳3,125.2026
|1 KOGE إلى NGN
₦40,649.9548
|1 KOGE إلى UAH
₴1,096.8802
|1 KOGE إلى VES
Bs1,339.26
|1 KOGE إلى PKR
Rs7,280.0598
|1 KOGE إلى KZT
₸13,734.2426
|1 KOGE إلى THB
฿898.092
|1 KOGE إلى TWD
NT$856.8638
|1 KOGE إلى CHF
Fr23.3714
|1 KOGE إلى HKD
HK$204.0402
|1 KOGE إلى MAD
.د.م263.1252