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سعر Kleros (PNK) المباشر لليوم هو USD 0.01089309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.87M . يتم تحديث سعر PNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kleros الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kleros خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 724.19M

أداء سعر Kleros (PNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.0020700923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.0045175136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.011112118792723607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ -0.0020700923 -19.00% 60 يوم $ -0.0045175136 -41.47% 90 يوم $ -0.011112118792723607 -50.49%

تحليل سعر Kleros (PNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kleros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01071158$ 0.01071158 $ 0.01071158 24 ساعة مرتفع $ 0.01097538$ 0.01097538 $ 0.01097538 عالية طوال الوقت $ 0.380218$ 0.380218 $ 0.380218 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -1.56%

معلومات سوق Kleros (PNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: