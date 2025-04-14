سعر Kleros (PNK)
سعر Kleros (PNK) المباشر لليوم هو USD 0.01089309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.87M. يتم تحديث سعر PNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kleros الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kleros خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 724.19M
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خلال اليوم، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.0020700923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.0045175136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kleros مقابل USD هو $ -0.011112118792723607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0020700923
|-19.00%
|60 يوم
|$ -0.0045175136
|-41.47%
|90 يوم
|$ -0.011112118792723607
|-50.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kleros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-0.05%
-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings
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