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سعر KIP (KIP) المباشر لليوم هو USD 0.01987412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.69M . يتم تحديث سعر KIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KIP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.57M - تغيير سعر KIP خلال اليوم هو +3.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B

أداء سعر KIP (KIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIP مقابل USD هو $ +0.0006799 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ -0.0091060673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006799 +3.54% 30 يوم $ -0.0091060673 -45.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KIP (KIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01870107$ 0.01870107 $ 0.01870107 24 ساعة مرتفع $ 0.02011913$ 0.02011913 $ 0.02011913 عالية طوال الوقت $ 0.0447057$ 0.0447057 $ 0.0447057 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +3.54% تغير السعر (7 أيام) -17.54%

معلومات سوق KIP (KIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: