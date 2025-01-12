سعر KIP (KIP)
سعر KIP (KIP) المباشر لليوم هو USD 0.01987412. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.69M. يتم تحديث سعر KIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.57M
- تغيير سعر KIP خلال اليوم هو +3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B
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خلال اليوم، كان سعر KIP مقابل USD هو $ +0.0006799 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ -0.0091060673 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006799
|+3.54%
|30 يوم
|$ -0.0091060673
|-45.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+3.54%
-17.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development.
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