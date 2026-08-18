سعر KindSoul اليوم

السعر المباشر لمشروع KindSoul (KNS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KNS.

يحتل KindSoul حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 633,993، مع عرض متداول قدره 932.13M KNS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00251369، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KNS بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-44.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.17.

معلومات سوق KindSoul (KNS)

القيمة السوقية $ 633.99K$ 633.99K $ 633.99K الحجم (24 ساعة) $ 79.17$ 79.17 $ 79.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 657.48K$ 657.48K $ 657.48K إمداد دورة التداول 932.13M 932.13M 932.13M إجمالي العرض 994,967,525.812192 994,967,525.812192 994,967,525.812192

القيمة السوقية الحالية لـ KindSoul هي $ 633.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.17. العرض المتداول لـ KNS يبلغ 932.13M، مع إجمالي عرض 994967525.812192. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 657.48K.