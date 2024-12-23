سعر Kenshi (KNS)
سعر Kenshi (KNS) المباشر لليوم هو USD 0.02356525. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.23M. يتم تحديث سعر KNS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kenshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.24K
- تغيير سعر Kenshi خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 860.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.00051667339375479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.0079378554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.0020803402 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00051667339375479
|-2.14%
|30 يوم
|$ -0.0079378554
|-33.68%
|60 يوم
|$ -0.0020803402
|-8.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kenshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-2.14%
-27.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.
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