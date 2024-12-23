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سعر Kenshi (KNS) المباشر لليوم هو USD 0.02356525 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.23M . يتم تحديث سعر KNS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kenshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.24K - تغيير سعر Kenshi خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 860.00M

أداء سعر Kenshi (KNS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.00051667339375479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.0079378554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ -0.0020803402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kenshi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00051667339375479 -2.14% 30 يوم $ -0.0079378554 -33.68% 60 يوم $ -0.0020803402 -8.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kenshi (KNS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kenshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02314925$ 0.02314925 $ 0.02314925 24 ساعة مرتفع $ 0.0244751$ 0.0244751 $ 0.0244751 عالية طوال الوقت $ 0.058945$ 0.058945 $ 0.058945 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -27.75%

معلومات سوق Kenshi (KNS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: