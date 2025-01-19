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سعر Kek (KEK) المباشر لليوم هو USD 0.00104569 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 987.57K . يتم تحديث سعر KEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kek الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.17K - تغيير سعر Kek خلال اليوم هو -78.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 937.18M

أداء سعر Kek (KEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kek مقابل USD هو $ -0.003721733277544686 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003721733277544686 -78.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kek (KEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kek: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101275$ 0.00101275 $ 0.00101275 24 ساعة مرتفع $ 0.00477506$ 0.00477506 $ 0.00477506 عالية طوال الوقت $ 0.00511979$ 0.00511979 $ 0.00511979 تغير السعر (1 ساعة) -2.39% تغير السعر (1يوم) -78.06% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Kek (KEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: