سعر Kek (KEK)
سعر Kek (KEK) المباشر لليوم هو USD 0.00104569. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 987.57K. يتم تحديث سعر KEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kek الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.17K
- تغيير سعر Kek خلال اليوم هو -78.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 937.18M
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خلال اليوم، كان سعر Kek مقابل USD هو $ -0.003721733277544686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kek مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003721733277544686
|-78.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kek: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.39%
-78.06%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kek is a community-driven memecoin inspired by the ancient Egyptian deity of chaos and transformation, reflecting the unpredictable nature of crypto while delivering real utility. Launched without a presale on Dex Screener's Moonshot page, Kek achieved full bonding within 22 days, highlighting its strong community support and organic growth. Beyond its meme origins, Kek integrates a deflationary tokenomics model with permanently locked liquidity and the AirLock rewards system, which distributes SOL rewards to the top 50 holders while burning Kek tokens to reduce supply. The Kek ecosystem extends far beyond the token itself, featuring: - dApp Integration: A decentralized platform for staking, rewards, and governance participation. - Merch Drops: Limited-edition releases that reward holders and engage the community. - Weekly Leaderboards: Highlighting top holders and contributors, creating competitive engagement. - Contests & Challenges: Incentivizing participation through competitions. - Community Burns: Regular events where tokens are voluntarily burned, further reducing supply and enhancing scarcity.
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