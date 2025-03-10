سعر Keeshond (KEE)
سعر Keeshond (KEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.23K. يتم تحديث سعر KEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keeshond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.03K
- تغيير سعر Keeshond خلال اليوم هو -22.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.30B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KEE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KEE.
خلال اليوم، كان سعر Keeshond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keeshond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keeshond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keeshond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keeshond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.97%
-22.33%
-79.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KEE إلى AUD
A$--
|1 KEE إلى GBP
￡--
|1 KEE إلى EUR
€--
|1 KEE إلى USD
$--
|1 KEE إلى MYR
RM--
|1 KEE إلى TRY
₺--
|1 KEE إلى JPY
¥--
|1 KEE إلى RUB
₽--
|1 KEE إلى INR
₹--
|1 KEE إلى IDR
Rp--
|1 KEE إلى PHP
₱--
|1 KEE إلى EGP
￡E.--
|1 KEE إلى BRL
R$--
|1 KEE إلى CAD
C$--
|1 KEE إلى BDT
৳--
|1 KEE إلى NGN
₦--
|1 KEE إلى UAH
₴--
|1 KEE إلى VES
Bs--
|1 KEE إلى PKR
Rs--
|1 KEE إلى KZT
₸--
|1 KEE إلى THB
฿--
|1 KEE إلى TWD
NT$--
|1 KEE إلى CHF
Fr--
|1 KEE إلى HKD
HK$--
|1 KEE إلى MAD
.د.م--
|1 KEE إلى MXN
$--