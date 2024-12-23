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سعر KCAL (KCAL) المباشر لليوم هو USD 0.03815863 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.02K . يتم تحديث سعر KCAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KCAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.33K - تغيير سعر KCAL خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.90M

أداء سعر KCAL (KCAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.00033007864246619 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.0051936108 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.0011946894 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.00214522938726359 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033007864246619 -0.85% 30 يوم $ -0.0051936108 -13.61% 60 يوم $ -0.0011946894 -3.13% 90 يوم $ -0.00214522938726359 -5.32%

تحليل سعر KCAL (KCAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KCAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03688607$ 0.03688607 $ 0.03688607 24 ساعة مرتفع $ 0.03939832$ 0.03939832 $ 0.03939832 عالية طوال الوقت $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -21.37%

معلومات سوق KCAL (KCAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: