سعر KCAL (KCAL)
سعر KCAL (KCAL) المباشر لليوم هو USD 0.03815863. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.02K. يتم تحديث سعر KCAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KCAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.33K
- تغيير سعر KCAL خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.90M
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خلال اليوم، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.00033007864246619 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.0051936108 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.0011946894 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KCAL مقابل USD هو $ -0.00214522938726359 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033007864246619
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0051936108
|-13.61%
|60 يوم
|$ -0.0011946894
|-3.13%
|90 يوم
|$ -0.00214522938726359
|-5.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KCAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
-0.85%
-21.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KCAL Token is the Step App ecosystem token. It is used for a burn in the creation and maintenance of SNEAKs and Rewards for steps !
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|1 KCAL إلى AUD
A$0.0606722217
|1 KCAL إلى GBP
￡0.0301453177
|1 KCAL إلى EUR
€0.0362506985
|1 KCAL إلى USD
$0.03815863
|1 KCAL إلى MYR
RM0.1709506624
|1 KCAL إلى TRY
₺1.3428021897
|1 KCAL إلى JPY
¥5.9741151128
|1 KCAL إلى RUB
₽3.9253782681
|1 KCAL إلى INR
₹3.2438651363
|1 KCAL إلى IDR
Rp615.4616880289
|1 KCAL إلى PHP
₱2.2334246139
|1 KCAL إلى EGP
￡E.1.9399847492
|1 KCAL إلى BRL
R$0.2320044704
|1 KCAL إلى CAD
C$0.0545668409
|1 KCAL إلى BDT
৳4.5404953837
|1 KCAL إلى NGN
₦58.9775969417
|1 KCAL إلى UAH
₴1.5935043888
|1 KCAL إلى VES
Bs1.94609013
|1 KCAL إلى PKR
Rs10.5760458908
|1 KCAL إلى KZT
₸19.9573450763
|1 KCAL إلى THB
฿1.3076962501
|1 KCAL إلى TWD
NT$1.2470240284
|1 KCAL إلى CHF
Fr0.0339611807
|1 KCAL إلى HKD
HK$0.2961109688
|1 KCAL إلى MAD
.د.م0.3823494726