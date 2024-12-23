سعر Kasper (KASPER)
سعر Kasper (KASPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.91M. يتم تحديث سعر KASPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kasper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.29K
- تغيير سعر Kasper خلال اليوم هو -12.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر Kasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kasper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.35%
|30 يوم
|$ 0
|-63.39%
|60 يوم
|$ 0
|-87.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kasper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-12.35%
-53.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.
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