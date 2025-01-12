سعر Kamabla (KAMABLA)
سعر Kamabla (KAMABLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.22K. يتم تحديث سعر KAMABLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kamabla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.36
- تغيير سعر Kamabla خلال اليوم هو -1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 877.73M
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خلال اليوم، كان سعر Kamabla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kamabla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kamabla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kamabla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.87%
|30 يوم
|$ 0
|-35.96%
|60 يوم
|$ 0
|-53.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kamabla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.87%
-15.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
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