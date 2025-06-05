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سعر JustAnEgg (EGG) المباشر لليوم هو USD 0.00137129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 547.69K . يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JustAnEgg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر JustAnEgg خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.40M

أداء سعر JustAnEgg (EGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JustAnEgg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JustAnEgg مقابل USD هو $ -0.0002503662 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JustAnEgg مقابل USD هو $ +0.0001887599 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JustAnEgg مقابل USD هو $ -0.0000827647764095447 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.25% 30 يوم $ -0.0002503662 -18.25% 60 يوم $ +0.0001887599 +13.77% 90 يوم $ -0.0000827647764095447 -5.69%

تحليل سعر JustAnEgg (EGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JustAnEgg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135169$ 0.00135169 $ 0.00135169 24 ساعة مرتفع $ 0.00139887$ 0.00139887 $ 0.00139887 عالية طوال الوقت $ 0.06974$ 0.06974 $ 0.06974 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق JustAnEgg (EGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: