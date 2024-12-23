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سعر Jupiter Staked SOL (JUPSOL) المباشر لليوم هو USD 193.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.07M . يتم تحديث سعر JUPSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jupiter Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.08M - تغيير سعر Jupiter Staked SOL خلال اليوم هو +0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.64M

أداء سعر Jupiter Staked SOL (JUPSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +1.12 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ -54.8222574600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +12.8643325740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +43.81399767050847 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.12 +0.58% 30 يوم $ -54.8222574600 -28.36% 60 يوم $ +12.8643325740 +6.66% 90 يوم $ +43.81399767050847 +29.32%

تحليل سعر Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jupiter Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 188.78$ 188.78 $ 188.78 24 ساعة مرتفع $ 199.89$ 199.89 $ 199.89 عالية طوال الوقت $ 278.51$ 278.51 $ 278.51 تغير السعر (1 ساعة) +1.42% تغير السعر (1يوم) +0.58% تغير السعر (7 أيام) -17.56%

معلومات سوق Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: