سعر Jupiter Staked SOL (JUPSOL)
سعر Jupiter Staked SOL (JUPSOL) المباشر لليوم هو USD 193.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.07M. يتم تحديث سعر JUPSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jupiter Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.08M
- تغيير سعر Jupiter Staked SOL خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.64M
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خلال اليوم، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +1.12 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ -54.8222574600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +12.8643325740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jupiter Staked SOL مقابل USD هو $ +43.81399767050847 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.12
|+0.58%
|30 يوم
|$ -54.8222574600
|-28.36%
|60 يوم
|$ +12.8643325740
|+6.66%
|90 يوم
|$ +43.81399767050847
|+29.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jupiter Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.42%
+0.58%
-17.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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