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سعر Juicebox (JBX) المباشر لليوم هو USD 0.00159712 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.01M . يتم تحديث سعر JBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juicebox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37K - تغيير سعر Juicebox خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88B

أداء سعر Juicebox (JBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ +0.0003595572 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ +0.0002608435 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.65% 30 يوم $ +0.0003595572 +22.51% 60 يوم $ +0.0002608435 +16.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Juicebox (JBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juicebox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00157067$ 0.00157067 $ 0.00157067 24 ساعة مرتفع $ 0.00162224$ 0.00162224 $ 0.00162224 عالية طوال الوقت $ 0.02278469$ 0.02278469 $ 0.02278469 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) -27.62%

معلومات سوق Juicebox (JBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: