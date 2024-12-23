سعر Juicebox (JBX)
سعر Juicebox (JBX) المباشر لليوم هو USD 0.00159712. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.01M. يتم تحديث سعر JBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juicebox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37K
- تغيير سعر Juicebox خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JBX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JBX.
خلال اليوم، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ +0.0003595572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ +0.0002608435 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juicebox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ +0.0003595572
|+22.51%
|60 يوم
|$ +0.0002608435
|+16.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juicebox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.65%
-27.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JBX إلى AUD
A$0.0025394208
|1 JBX إلى GBP
￡0.0012617248
|1 JBX إلى EUR
€0.001517264
|1 JBX إلى USD
$0.00159712
|1 JBX إلى MYR
RM0.00718704
|1 JBX إلى TRY
₺0.0562345952
|1 JBX إلى JPY
¥0.2500131648
|1 JBX إلى RUB
₽0.1641679648
|1 JBX إلى INR
₹0.1356593728
|1 JBX إلى IDR
Rp25.7599963936
|1 JBX إلى PHP
₱0.0939745408
|1 JBX إلى EGP
￡E.0.0812614656
|1 JBX إلى BRL
R$0.0097104896
|1 JBX إلى CAD
C$0.0022838816
|1 JBX إلى BDT
৳0.1900732512
|1 JBX إلى NGN
₦2.4723098176
|1 JBX إلى UAH
₴0.0667117024
|1 JBX إلى VES
Bs0.08145312
|1 JBX إلى PKR
Rs0.4427695776
|1 JBX إلى KZT
₸0.8353097312
|1 JBX إلى THB
฿0.054621504
|1 JBX إلى TWD
NT$0.0521140256
|1 JBX إلى CHF
Fr0.0014214368
|1 JBX إلى HKD
HK$0.0124096224
|1 JBX إلى MAD
.د.م0.0160031424