سعر Juggernaut (JGN)
سعر Juggernaut (JGN) المباشر لليوم هو USD 0.007792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 783.65K. يتم تحديث سعر JGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juggernaut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53K
- تغيير سعر Juggernaut خلال اليوم هو -8.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.21M
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خلال اليوم، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.000734872811266812 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.0026015025 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.0043242896 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.017398397848544783 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000734872811266812
|-8.61%
|30 يوم
|$ -0.0026015025
|-33.38%
|60 يوم
|$ -0.0043242896
|-55.49%
|90 يوم
|$ -0.017398397848544783
|-69.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juggernaut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-8.61%
-6.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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