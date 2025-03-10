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سعر Juggernaut (JGN) المباشر لليوم هو USD 0.007792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 783.65K . يتم تحديث سعر JGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juggernaut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53K - تغيير سعر Juggernaut خلال اليوم هو -8.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.21M

أداء سعر Juggernaut (JGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.000734872811266812 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.0026015025 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.0043242896 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juggernaut مقابل USD هو $ -0.017398397848544783 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000734872811266812 -8.61% 30 يوم $ -0.0026015025 -33.38% 60 يوم $ -0.0043242896 -55.49% 90 يوم $ -0.017398397848544783 -69.06%

تحليل سعر Juggernaut (JGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juggernaut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00740034$ 0.00740034 $ 0.00740034 24 ساعة مرتفع $ 0.00853886$ 0.00853886 $ 0.00853886 عالية طوال الوقت $ 5.83$ 5.83 $ 5.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -8.61% تغير السعر (7 أيام) -6.44%

معلومات سوق Juggernaut (JGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: