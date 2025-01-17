سعر JPool Staked SOL (JSOL)
سعر JPool Staked SOL (JSOL) المباشر لليوم هو USD 264.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JPool Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K
- تغيير سعر JPool Staked SOL خلال اليوم هو +5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ +14.34 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ -2.0443206900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ -29.9732906850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ +75.7762156875312 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +14.34
|+5.74%
|30 يوم
|$ -2.0443206900
|-0.77%
|60 يوم
|$ -29.9732906850
|-11.34%
|90 يوم
|$ +75.7762156875312
|+40.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JPool Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+5.74%
+12.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.
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