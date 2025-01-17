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سعر JPool Staked SOL (JSOL) المباشر لليوم هو USD 264.09 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPool Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K - تغيير سعر JPool Staked SOL خلال اليوم هو +5.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JPool Staked SOL (JSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ +14.34 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ -2.0443206900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ -29.9732906850 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPool Staked SOL مقابل USD هو $ +75.7762156875312 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +14.34 +5.74% 30 يوم $ -2.0443206900 -0.77% 60 يوم $ -29.9732906850 -11.34% 90 يوم $ +75.7762156875312 +40.24%

تحليل سعر JPool Staked SOL (JSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPool Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 246.53$ 246.53 $ 246.53 24 ساعة مرتفع $ 266.37$ 266.37 $ 266.37 عالية طوال الوقت $ 652.43$ 652.43 $ 652.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +5.74% تغير السعر (7 أيام) +12.94%

معلومات سوق JPool Staked SOL (JSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: