سعر JHH (JHH)
سعر JHH (JHH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 738.60K. يتم تحديث سعر JHH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JHH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.18K
- تغيير سعر JHH خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00T
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خلال اليوم، كان سعر JHH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JHH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JHH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JHH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.32%
|30 يوم
|$ 0
|-57.10%
|60 يوم
|$ 0
|-88.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JHH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+1.32%
-26.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.
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