سعر Jester (JEST)
سعر Jester (JEST) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر JEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jester الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 308.83
- تغيير سعر Jester خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00K
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خلال اليوم، كان سعر Jester مقابل USD هو $ -0.022736884313352 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jester مقابل USD هو $ -0.6400989270 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jester مقابل USD هو $ -0.3903662880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jester مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.022736884313352
|-1.90%
|30 يوم
|$ -0.6400989270
|-54.70%
|60 يوم
|$ -0.3903662880
|-33.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jester: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-1.90%
-12.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.
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