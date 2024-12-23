احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JAV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JAV.

سعر Javsphere (JAV) المباشر لليوم هو USD 0.02248225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M . يتم تحديث سعر JAV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Javsphere الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.54K - تغيير سعر Javsphere خلال اليوم هو -3.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 302.09M

أداء سعر Javsphere (JAV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ -0.0007044300269492 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ +0.0102184614 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ -0.0008837300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007044300269492 -3.03% 30 يوم $ +0.0102184614 +45.45% 60 يوم $ -0.0008837300 -3.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Javsphere (JAV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Javsphere: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02203922$ 0.02203922 $ 0.02203922 24 ساعة مرتفع $ 0.0238833$ 0.0238833 $ 0.0238833 عالية طوال الوقت $ 0.405124$ 0.405124 $ 0.405124 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.03% تغير السعر (7 أيام) -24.43%

معلومات سوق Javsphere (JAV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: