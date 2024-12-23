سعر Javsphere (JAV)
سعر Javsphere (JAV) المباشر لليوم هو USD 0.02248225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M. يتم تحديث سعر JAV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Javsphere الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.54K
- تغيير سعر Javsphere خلال اليوم هو -3.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 302.09M
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خلال اليوم، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ -0.0007044300269492 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ +0.0102184614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ -0.0008837300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Javsphere مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007044300269492
|-3.03%
|30 يوم
|$ +0.0102184614
|+45.45%
|60 يوم
|$ -0.0008837300
|-3.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Javsphere: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-3.03%
-24.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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