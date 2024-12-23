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سعر inSure DeFi (SURE) المباشر لليوم هو USD 0.00287386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.11M . يتم تحديث سعر SURE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق inSure DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.16K - تغيير سعر inSure DeFi خلال اليوم هو -23.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.48B

أداء سعر inSure DeFi (SURE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر inSure DeFi مقابل USD هو $ -0.000870249071381168 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر inSure DeFi مقابل USD هو $ -0.0003209748 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر inSure DeFi مقابل USD هو $ -0.0004968708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر inSure DeFi مقابل USD هو $ -0.000975186657106068 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000870249071381168 -23.24% 30 يوم $ -0.0003209748 -11.16% 60 يوم $ -0.0004968708 -17.28% 90 يوم $ -0.000975186657106068 -25.33%

تحليل سعر inSure DeFi (SURE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر inSure DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00225005$ 0.00225005 $ 0.00225005 24 ساعة مرتفع $ 0.00374411$ 0.00374411 $ 0.00374411 عالية طوال الوقت $ 0.11397$ 0.11397 $ 0.11397 تغير السعر (1 ساعة) -20.02% تغير السعر (1يوم) -23.24% تغير السعر (7 أيام) +833.44%

معلومات سوق inSure DeFi (SURE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: