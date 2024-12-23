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سعر Injective Quants (QUNT) المباشر لليوم هو USD 0.01054099 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M . يتم تحديث سعر QUNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Injective Quants الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.64K - تغيير سعر Injective Quants خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 604.89M

أداء سعر Injective Quants (QUNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ -0.00026241002100707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ -0.0066110106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ +0.0037405461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026241002100707 -2.42% 30 يوم $ -0.0066110106 -62.71% 60 يوم $ +0.0037405461 +35.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Injective Quants (QUNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Injective Quants: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01017899$ 0.01017899 $ 0.01017899 24 ساعة مرتفع $ 0.01106274$ 0.01106274 $ 0.01106274 عالية طوال الوقت $ 0.0313927$ 0.0313927 $ 0.0313927 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) -19.76%

معلومات سوق Injective Quants (QUNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: