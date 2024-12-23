سعر Injective Quants (QUNT)
سعر Injective Quants (QUNT) المباشر لليوم هو USD 0.01054099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M. يتم تحديث سعر QUNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Injective Quants الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.64K
- تغيير سعر Injective Quants خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 604.89M
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خلال اليوم، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ -0.00026241002100707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ -0.0066110106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ +0.0037405461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Injective Quants مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026241002100707
|-2.42%
|30 يوم
|$ -0.0066110106
|-62.71%
|60 يوم
|$ +0.0037405461
|+35.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Injective Quants: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-2.42%
-19.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$QUNT will sit on faces.
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|1 QUNT إلى GBP
￡0.0083273821
|1 QUNT إلى EUR
€0.0100139405
|1 QUNT إلى USD
$0.01054099
|1 QUNT إلى MYR
RM0.047434455
|1 QUNT إلى TRY
₺0.371042848
|1 QUNT إلى JPY
¥1.6497703449
|1 QUNT إلى RUB
₽1.083613772
|1 QUNT إلى INR
₹0.8953516906
|1 QUNT إلى IDR
Rp170.0159439397
|1 QUNT إلى PHP
₱0.6202318516
|1 QUNT إلى EGP
￡E.0.5364309811
|1 QUNT إلى BRL
R$0.0640892192
|1 QUNT إلى CAD
C$0.0150736157
|1 QUNT إلى BDT
৳1.2544832199
|1 QUNT إلى NGN
₦16.3172417002
|1 QUNT إلى UAH
₴0.4402971523
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Bs0.53759049
|1 QUNT إلى PKR
Rs2.9222786577
|1 QUNT إلى KZT
₸5.5130431799
|1 QUNT إلى THB
฿0.360501858
|1 QUNT إلى TWD
NT$0.3439525037
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