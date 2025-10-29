معلومات سعر InfiniFi USD (IUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999197 $ 0.999197 $ 0.999197 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999197$ 0.999197 $ 0.999197 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 أدنى سعر $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -- تغير السعر (7 أيام) --

سعر InfiniFi USD (IUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999795. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IUSD بين أدنى سعر $ 0.999197 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIUSD على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.903172.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IUSD +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -- في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق InfiniFi USD (IUSD)

القيمة السوقية $ 165.73M$ 165.73M $ 165.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.73M$ 165.73M $ 165.73M إمداد دورة التداول 165.77M 165.77M 165.77M إجمالي العرض 165,766,751.6613952 165,766,751.6613952 165,766,751.6613952

القيمة السوقية الحالية لـ InfiniFi USD هي $ 165.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IUSD يبلغ 165.77M، مع إجمالي عرض 165766751.6613952. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.73M.