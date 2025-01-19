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سعر Indigo Protocol iUSD (IUSD) المباشر لليوم هو USD 0.989407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indigo Protocol iUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 172.55K - تغيير سعر Indigo Protocol iUSD خلال اليوم هو +0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Indigo Protocol iUSD (IUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indigo Protocol iUSD مقابل USD هو $ +0.00341451 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iUSD مقابل USD هو $ +0.0131416005 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iUSD مقابل USD هو $ -0.0936546941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iUSD مقابل USD هو $ +0.0957630199793816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00341451 +0.35% 30 يوم $ +0.0131416005 +1.33% 60 يوم $ -0.0936546941 -9.46% 90 يوم $ +0.0957630199793816 +10.72%

تحليل سعر Indigo Protocol iUSD (IUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indigo Protocol iUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.975046$ 0.975046 $ 0.975046 24 ساعة مرتفع $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -1.55%

معلومات سوق Indigo Protocol iUSD (IUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: