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سعر Increment Staked FLOW (STFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.868765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.15M . يتم تحديث سعر STFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Increment Staked FLOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.44K - تغيير سعر Increment Staked FLOW خلال اليوم هو +3.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.83M

أداء سعر Increment Staked FLOW (STFLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.0254171 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.0133003577 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.3097234970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0254171 +3.01% 30 يوم $ -0.0133003577 -1.53% 60 يوم $ +0.3097234970 +35.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Increment Staked FLOW (STFLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Increment Staked FLOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.835855$ 0.835855 $ 0.835855 24 ساعة مرتفع $ 0.896122$ 0.896122 $ 0.896122 عالية طوال الوقت $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +3.01% تغير السعر (7 أيام) -21.81%

معلومات سوق Increment Staked FLOW (STFLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: