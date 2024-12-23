سعر Increment Staked FLOW (STFLOW)
سعر Increment Staked FLOW (STFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.868765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.15M. يتم تحديث سعر STFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Increment Staked FLOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.44K
- تغيير سعر Increment Staked FLOW خلال اليوم هو +3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STFLOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STFLOW.
خلال اليوم، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.0254171 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.0133003577 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.3097234970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Increment Staked FLOW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0254171
|+3.01%
|30 يوم
|$ -0.0133003577
|-1.53%
|60 يوم
|$ +0.3097234970
|+35.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Increment Staked FLOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+3.01%
-21.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STFLOW إلى AUD
A$1.38133635
|1 STFLOW إلى GBP
￡0.68632435
|1 STFLOW إلى EUR
€0.82532675
|1 STFLOW إلى USD
$0.868765
|1 STFLOW إلى MYR
RM3.9094425
|1 STFLOW إلى TRY
₺30.580528
|1 STFLOW إلى JPY
¥135.97041015
|1 STFLOW إلى RUB
₽89.309042
|1 STFLOW إلى INR
₹73.7928991
|1 STFLOW إلى IDR
Rp14,012.33674795
|1 STFLOW إلى PHP
₱51.1181326
|1 STFLOW إلى EGP
￡E.44.21145085
|1 STFLOW إلى BRL
R$5.2820912
|1 STFLOW إلى CAD
C$1.24233395
|1 STFLOW إلى BDT
৳103.39172265
|1 STFLOW إلى NGN
₦1,344.8308447
|1 STFLOW إلى UAH
₴36.28831405
|1 STFLOW إلى VES
Bs44.307015
|1 STFLOW إلى PKR
Rs240.84772095
|1 STFLOW إلى KZT
₸454.37278265
|1 STFLOW إلى THB
฿29.711763
|1 STFLOW إلى TWD
NT$28.34780195
|1 STFLOW إلى CHF
Fr0.77320085
|1 STFLOW إلى HKD
HK$6.75030405
|1 STFLOW إلى MAD
.د.م8.7050253