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سعر iETH v1 (IETH) المباشر لليوم هو USD 3,848.69 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 466.58K . يتم تحديث سعر IETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iETH v1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر iETH v1 خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.23

أداء سعر iETH v1 (IETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ -242.862380828914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ -38.8013379730 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ +1,095.9556584830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ +815.6219249204295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -242.862380828914 -5.91% 30 يوم $ -38.8013379730 -1.00% 60 يوم $ +1,095.9556584830 +28.48% 90 يوم $ +815.6219249204295 +26.89%

تحليل سعر iETH v1 (IETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iETH v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,819.57$ 3,819.57 $ 3,819.57 24 ساعة مرتفع $ 4,118.13$ 4,118.13 $ 4,118.13 عالية طوال الوقت $ 4,727.67$ 4,727.67 $ 4,727.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) -13.97%

معلومات سوق iETH v1 (IETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: