سعر iETH v1 (IETH)
سعر iETH v1 (IETH) المباشر لليوم هو USD 3,848.69. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 466.58K. يتم تحديث سعر IETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iETH v1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر iETH v1 خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.23
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خلال اليوم، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ -242.862380828914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ -38.8013379730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ +1,095.9556584830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iETH v1 مقابل USD هو $ +815.6219249204295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -242.862380828914
|-5.91%
|30 يوم
|$ -38.8013379730
|-1.00%
|60 يوم
|$ +1,095.9556584830
|+28.48%
|90 يوم
|$ +815.6219249204295
|+26.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iETH v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-5.91%
-13.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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