سعر IDRX (IDRX)
سعر IDRX (IDRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.81K. يتم تحديث سعر IDRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IDRX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.80
- تغيير سعر IDRX خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.30B
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خلال اليوم، كان سعر IDRX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IDRX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IDRX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IDRX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|-2.19%
|60 يوم
|$ 0
|-37.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IDRX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-1.95%
-3.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.
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