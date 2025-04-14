سعر iAgent Protocol ($AGNT)
سعر iAgent Protocol ($AGNT) المباشر لليوم هو USD 0.00665773. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 454.51K. يتم تحديث سعر $AGNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iAgent Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر iAgent Protocol خلال اليوم هو +2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.92M
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خلال اليوم، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ +0.000132 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000132
|+2.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iAgent Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+2.02%
-12.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
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