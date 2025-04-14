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سعر iAgent Protocol ($AGNT) المباشر لليوم هو USD 0.00665773 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 454.51K . يتم تحديث سعر $AGNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iAgent Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر iAgent Protocol خلال اليوم هو +2.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.92M

أداء سعر iAgent Protocol ($AGNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ +0.000132 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iAgent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000132 +2.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iAgent Protocol ($AGNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iAgent Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00646849$ 0.00646849 $ 0.00646849 24 ساعة مرتفع $ 0.00674665$ 0.00674665 $ 0.00674665 عالية طوال الوقت $ 0.02863566$ 0.02863566 $ 0.02863566 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +2.02% تغير السعر (7 أيام) -12.36%

معلومات سوق iAgent Protocol ($AGNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: