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سعر I MADE IT UP (SOURCE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.42K . يتم تحديث سعر SOURCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I MADE IT UP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.96K - تغيير سعر I MADE IT UP خلال اليوم هو +2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M

أداء سعر I MADE IT UP (SOURCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I MADE IT UP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I MADE IT UP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I MADE IT UP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I MADE IT UP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.23% 30 يوم $ 0 -61.69% 60 يوم $ 0 -61.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I MADE IT UP (SOURCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I MADE IT UP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00343624$ 0.00343624 $ 0.00343624 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) +2.23% تغير السعر (7 أيام) -39.06%

معلومات سوق I MADE IT UP (SOURCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: