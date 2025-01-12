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سعر i dont know (IDK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IDK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق i dont know الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 467.67 - تغيير سعر i dont know خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر i dont know (IDK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر i dont know مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر i dont know مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر i dont know مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر i dont know مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.24% 30 يوم $ 0 -36.33% 60 يوم $ 0 -69.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر i dont know (IDK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر i dont know: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01274863$ 0.01274863 $ 0.01274863 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -15.79%

معلومات سوق i dont know (IDK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: