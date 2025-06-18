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سعر Hyperstable (PEG) المباشر لليوم هو USD 0.02720251 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 776.70K . يتم تحديث سعر PEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperstable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hyperstable خلال اليوم هو -6.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.44M

أداء سعر Hyperstable (PEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ -0.00195145862977895 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ +0.0026932334 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00195145862977895 -6.69% 30 يوم $ +0.0026932334 +9.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyperstable (PEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperstable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02633229$ 0.02633229 $ 0.02633229 24 ساعة مرتفع $ 0.02974133$ 0.02974133 $ 0.02974133 عالية طوال الوقت $ 0.04183107$ 0.04183107 $ 0.04183107 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -6.69% تغير السعر (7 أيام) -9.64%

معلومات سوق Hyperstable (PEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: