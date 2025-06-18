سعر Hyperstable (PEG)
سعر Hyperstable (PEG) المباشر لليوم هو USD 0.02720251. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 776.70K. يتم تحديث سعر PEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyperstable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hyperstable خلال اليوم هو -6.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.44M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEG.
خلال اليوم، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ -0.00195145862977895 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ +0.0026932334 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperstable مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00195145862977895
|-6.69%
|30 يوم
|$ +0.0026932334
|+9.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperstable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-6.69%
-9.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hyperstable (PEG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PEG والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEG إلى VND
₫715.83405065
|1 PEG إلى AUD
A$0.0418918654
|1 PEG إلى GBP
￡0.0201298574
|1 PEG إلى EUR
€0.0233941586
|1 PEG إلى USD
$0.02720251
|1 PEG إلى MYR
RM0.1153386424
|1 PEG إلى TRY
₺1.0750431952
|1 PEG إلى JPY
¥3.9519806528
|1 PEG إلى RUB
₽2.1351250099
|1 PEG إلى INR
₹2.3513849644
|1 PEG إلى IDR
Rp445.9427155344
|1 PEG إلى KRW
₩37.3659117862
|1 PEG إلى PHP
₱1.5440144676
|1 PEG إلى EGP
￡E.1.3639338514
|1 PEG إلى BRL
R$0.1493417799
|1 PEG إلى CAD
C$0.0369954136
|1 PEG إلى BDT
৳3.3252348224
|1 PEG إلى NGN
₦41.978913432
|1 PEG إلى UAH
₴1.1297202403
|1 PEG إلى VES
Bs2.77465602
|1 PEG إلى PKR
Rs7.7059270328
|1 PEG إلى KZT
₸14.1091258617
|1 PEG إلى THB
฿0.886801826
|1 PEG إلى TWD
NT$0.8041061956
|1 PEG إلى AED
د.إ0.0998332117
|1 PEG إلى CHF
Fr0.0220340331
|1 PEG إلى HKD
HK$0.2132676784
|1 PEG إلى MAD
.د.م0.2478148661
|1 PEG إلى MXN
$0.51684769