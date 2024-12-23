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سعر Hush (HUSH) المباشر لليوم هو USD 0.01848826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 290.78K . يتم تحديث سعر HUSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hush الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 296.82 - تغيير سعر Hush خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.69M

أداء سعر Hush (HUSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hush مقابل USD هو $ -0.00122374996466234 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hush مقابل USD هو $ -0.0010866308 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hush مقابل USD هو $ +0.0011264545 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hush مقابل USD هو $ -0.004940414229382374 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00122374996466234 -6.20% 30 يوم $ -0.0010866308 -5.87% 60 يوم $ +0.0011264545 +6.09% 90 يوم $ -0.004940414229382374 -21.08%

تحليل سعر Hush (HUSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01850686$ 0.01850686 $ 0.01850686 24 ساعة مرتفع $ 0.02034872$ 0.02034872 $ 0.02034872 عالية طوال الوقت $ 17.89$ 17.89 $ 17.89 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) -21.61%

معلومات سوق Hush (HUSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: