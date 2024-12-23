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سعر Hunt (HUNT)

USD

مخطط سعر Hunt (HUNT) المباشر

$0.340483
$0.340483$0.340483
+8.30%(1D)

سعر Hunt (HUNT) لليوم

سعر Hunt (HUNT) المباشر لليوم هو USD 0.340262. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.08M. يتم تحديث سعر HUNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hunt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.96M
- تغيير سعر Hunt خلال اليوم هو +8.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 198.91M

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أداء سعر Hunt (HUNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.02600746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ -0.0075068602 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.0684642531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02600746+8.28%
30 يوم$ -0.0075068602-2.20%
60 يوم$ +0.0684642531+20.12%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Hunt (HUNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.314255
$ 0.314255$ 0.314255

$ 0.415556
$ 0.415556$ 0.415556

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

+2.60%

+8.28%

-8.83%

معلومات سوق Hunt (HUNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 68.08M
$ 68.08M$ 68.08M

$ 143.96M
$ 143.96M$ 143.96M

198.91M
198.91M 198.91M

ما هو Hunt ( HUNT )

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المصدر Hunt (HUNT)

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$0.340262
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