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سعر Hunt (HUNT) المباشر لليوم هو USD 0.340262 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.08M . يتم تحديث سعر HUNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hunt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.96M - تغيير سعر Hunt خلال اليوم هو +8.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 198.91M

أداء سعر Hunt (HUNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.02600746 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ -0.0075068602 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.0684642531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02600746 +8.28% 30 يوم $ -0.0075068602 -2.20% 60 يوم $ +0.0684642531 +20.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hunt (HUNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.314255$ 0.314255 $ 0.314255 24 ساعة مرتفع $ 0.415556$ 0.415556 $ 0.415556 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) +2.60% تغير السعر (1يوم) +8.28% تغير السعر (7 أيام) -8.83%

معلومات سوق Hunt (HUNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: