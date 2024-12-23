سعر Hunt (HUNT)
سعر Hunt (HUNT) المباشر لليوم هو USD 0.340262. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.08M. يتم تحديث سعر HUNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hunt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.96M
- تغيير سعر Hunt خلال اليوم هو +8.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 198.91M
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خلال اليوم، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.02600746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ -0.0075068602 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ +0.0684642531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02600746
|+8.28%
|30 يوم
|$ -0.0075068602
|-2.20%
|60 يوم
|$ +0.0684642531
|+20.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.60%
+8.28%
-8.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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